LIVE Parigi-Roubaix 2021 in DIRETTA | torna l’Inferno del Nord! Moscon | Trentin e Colbrelli outsider

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Alcuni dei settori in pavé si trovano in queste condizioni: IN BEELD: 5-sterrenstrook Mons-en-Pévèle herschapen in modder- en regenpoel #Parishttps://t.co/9WExH4TzeS pic.twitter.com/Ic8sxdB2Aj — Sporza (@sporza koers) October 3,10.31 La pioggia batte sul Nord della Francia costantemente da giorni, non si è mai placata da questa notte e dunque i settori in pavé sono ricchi d’acqua. 10.28 Oggi sarà una gara che può entrare nella storia visti i vari aspetti che la contraddistinguono. In più, da aggiungere, c’è la situazione meteo. 10.25 Buongiorno e benvenuti alladella, dopo oltre due anni d’attesa, una delle ...