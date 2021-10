Insulti vergognosi a Firenze per Osimhen | Koulibaly e Anguissa!

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio. Al termine di Fiorentina-Napoli, una parte della tifoseria viola ha preso di mira, Anguissa einsultandoli per il colore della loro pelle. FOTO IMAGO I primi due hanno risposto con un sorriso incitando ironicamente i tifosi della Fioretina a continuare, mentre il difensore senegalese dopo aver udito la parola 'scimmia' proveniente dagli spalti avrebbe risposto: "Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo, vieni qui a dirmelo!". A riportarlo è Dazn.

aletar : Vergognosi insulti ai giocatori del #Napoli dagli splati della #Fiorentina. Solidarietà a @kkoulibaly26…

Lui, Anguissa e Osimhen vittime di ululati razzisti pochi istanti dopo il triplice fischio, con l'attaccante nigeriano che ha risposto agli autori del vergognoso gesto: "Continuate, Continuate".