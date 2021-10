Giorgia Meloni lancia il contrattacco con un video, "no al linciaggio di un intero partito" (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - "Non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta. Banalmente, perché non c'è niente di cui mi debba vergognare": con queste parole si apre un video con cui la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, contrattacca sul caso del servizio di Fanpage sulla campagna elettorale del suo partito a Milano, a suo avviso "studiato, scientificamente, a tavolino". "Io non sarò mai indulgente con chi tra i nostri dovesse sbagliare", ha assicurato nel video postato sui social. "So che chi sbaglia in questo sistema malato ci condanna tutti, ma la morale da voi non la accetto", ha aggiunto alludendo a quanti hanno difeso l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, "voi politici che difendete uno che si fregava i soldi per gli immigrati per farci gli affari suoi, la morale non la potete ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - "Non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta. Banalmente, perché non c'è niente di cui mi debba vergognare": con queste parole si apre uncon cui la leader di Fratelli d'Italia,, contrattacca sul caso del servizio di Fanpage sulla campagna elettorale del suoa Milano, a suo avviso "studiato, scientificamente, a tavolino". "Io non sarò mai indulgente con chi tra i nostri dovesse sbagliare", ha assicurato nelpostato sui social. "So che chi sbaglia in questo sistema malato ci condanna tutti, ma la morale da voi non la accetto", ha aggiunto alludendo a quanti hanno difeso l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, "voi politici che difendete uno che si fregava i soldi per gli immigrati per farci gli affari suoi, la morale non la potete ...

enzoacunzo : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni che provi a salvare i tuoi fedeli vomitando su Lucano,un appunto: non hai detto l'unica cosa che d… - bardo1962 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che non si accorge dei fascisti in Fratelli d'Italia. - PaoloPiggi : La leader di Fdi sulla vicenda legata al servizio di Fanpage trasmesso da Piazzapulita 'Tutto studiato a tavolino c… - strata_gemma : RT @corradoformigli: Giorgia Meloni è invitata giovedì a #Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di @fanpage @fcancellato e torneremo a p… - SBerritta : Giorgia Meloni: 'Nulla di cui vergognarmi, linciaggio studiato a tavolino' -