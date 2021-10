Emily Ratajkowski | Robin Thicke mi ha palpato il seno sul set di Blurred Lines

(Di domenica 3 ottobre 2021)ha recentemente rivelato di essere stata molestata dal cantantesul set del suo video musicale di, attraverso alcuni spaccati del suo nuovo libro pubblicati in anteprima sul Sunday Times, ha raccontato di essere stata molestata dal cantantesul set del video di. Il cantante, dopo averleil, si sarebbe scusato dichiarando di essere sotto l'effetto dell'alcol: "Da sobrio non avrei mai fatto una cosa del genere".ha parlato di questo episodio nel suo libro, intitolato My body, la cui pubblicazione è ormai imminente. Secondo la ...

SArreu4 : RT @Corriere: Emily Ratajkowski: «Sono stata molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines» - lostlunari : Ah ma io ora ho capito che una delle tre ragazze era Emily Ratajkowski. Ecco perché mi era così familiare - VanityFairIt : La modella racconta che durante la realizzazione del video di «Blurred Lines» Thicke l'avrebbe molestata, toccandol… - Ghino80 : RT @Corriere: Emily Ratajkowski: «Sono stata molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines» - giuaddo99 : Emily #Ratajkowski: «Sono stata molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines» 2013!! E ne parli solo ora ??… -

La modellaha accusato Robin Thicke di averle toccato il seno senza il suo consenso durantele riprese dei video di "Blurred lines" (che potete rivedere qui sotto). Lo scrive nel suo libro di ...ha raccontato nel suo libro autobiografico, My Body, pubblicato in America, di aver subito delle molestie da Robin Thicke, con il quale ha girato il video di 'Blurred Lines'. Il ...I fatti sarebbero avvenuti durante le riprese di "Blurred Lines". L'accusa è contenuta nel nuovo libro della top model ...La rivelazione della modella nel libro autobiografico in uscita. Il cantante si sarebbe poi scusato per il gesto, sostenendo che in quel periodo era costantemente ubriaco ...