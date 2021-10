Alvino svela: "Koulibaly interrogato dalla Procura Federale!" (Di domenica 3 ottobre 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha svelato su Twitter il seguito della vicenda che ha coinvolto il difensore centrale del Napoli in prima persona. Ecco quanto scritto: "La Procura federale ha interrogato il giornalista di DAZN che ha ascoltato i cori razzisti mentre intervistava Koulibaly ed ora anche KK in questi momenti è interrogato dalla Procura federale. Il Napoli chiede alla Procura di essere intransigente sulla questione". La Procura federale ha interrogato il giornalista di DAZN che ha svoltato i cori razzisti mentre intervistava Koulibaly ed ora anche Kk in questi momenti è interrogato dalla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlohato su Twitter il seguito della vicenda che ha coinvolto il difensore centrale del Napoli in prima persona. Ecco quanto scritto: "Lafederale hail giornalista di DAZN che ha ascoltato i cori razzisti mentre intervistavaed ora anche KK in questi momenti èfederale. Il Napoli chiede alladi essere intransigente sulla questione". Lafederale hail giornalista di DAZN che ha svoltato i cori razzisti mentre intervistavaed ora anche Kk in questi momenti è...

