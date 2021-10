Tu Si Que Vales 2021: RoboKeeper (video e gallery) (Di sabato 2 ottobre 2021) La terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, ha mostrato anche RoboKeeper, presentato dal suo inventore, il tedesco Steffen Ehmer. Si tratta di un portiere computerizzato che, grazie alle videocamere poste negli occhi, riesce a prevedere dove arriverà la palla e quindi a pararla. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero ha convinto sia la giuria, che il pubblico, superando il turno. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei RoboKeeper nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera. video ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021) La terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, ha mostrato anche, presentato dal suo inventore, il tedesco Steffen Ehmer. Si tratta di un portiere computerizzato che, grazie allecamere poste negli occhi, riesce a prevedere dove arriverà la palla e quindi a pararla. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero ha convinto sia la giuria, che il pubblico, superando il turno. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione deinella puntata di Tu Si Quedi stasera....

