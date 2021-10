Serie B 2021/2022, Colombo riacciuffa il Parma nel recupero: la Spal impone il 2-2 al Mazza (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Parma non va oltre il 2-2 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2021/2022: alle reti siglate da Gennaro Tutino e Franco Vazquez rispondono Federico Viviani e Lorenzo Colombo. In virtù di questo successo il club ducale si porta a 9 punti, mentre i ferraresi salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE La partita inizia sui binari dell’equilibrio, infatti le due squadre non riescono a creare grandi occasioni da rete e il primo tiro in porta arriva soltanto dopo venti minuti con Colombo, che però non impensierisce Buffon. I padroni di casa attaccano con maggiore convinzione, ma al 27? sono i ducali a trovare la rete del vantaggio con Gennaro Tutino, bravo ad avventarsi su ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Ilnon va oltre il 2-2 al Paolodi Ferrara contro lanel match valevole per la settima giornata del campionato di: alle reti siglate da Gennaro Tutino e Franco Vazquez rispondono Federico Viviani e Lorenzo. In virtù di questo successo il club ducale si porta a 9 punti, mentre i ferraresi salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE La partita inizia sui binari dell’equilibrio, infatti le due squadre non riescono a creare grandi occasioni da rete e il primo tiro in porta arriva soltanto dopo venti minuti con, che però non impensierisce Buffon. I padroni di casa attaccano con maggiore convinzione, ma al 27? sono i ducali a trovare la rete del vantaggio con Gennaro Tutino, bravo ad avventarsi su ...

