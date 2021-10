La piovra del fisco: vogliono tassare anche le mance (Di sabato 2 ottobre 2021) Eravamo abituati a che lo Stato ci mettesse le mani nel portafoglio o nelle tasche. Ora però, sembra proprio che voglia infilare i suoi odiosi tentacoli anche nella cassetta delle mance. È quanto stabilito dalla sezione tributaria della Cassazione con un’ordinanza depositata giovedì scorso nell’ambito di una causa che vede opposti l’Agenzia delle Entrate e un impiegato nel ruolo di capo ricevimento in un hotel della Sardegna. Cos’ha stabilito la nuova sentenza La Suprema Corte ha stabilito che le mance vanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. Ecco perché ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e sentenziato, anche ripercorrendo i principi già espressi in una sua pronuncia del 2006 inerente le mance dei ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 2 ottobre 2021) Eravamo abituati a che lo Stato ci mettesse le mani nel portafoglio o nelle tasche. Ora però, sembra proprio che voglia infilare i suoi odiosi tentacolinella cassetta delle. È quanto stabilito dalla sezione tributaria della Cassazione con un’ordinanza depositata giovedì scorso nell’ambito di una causa che vede opposti l’Agenzia delle Entrate e un impiegato nel ruolo di capo ricevimento in un hotel della Sardegna. Cos’ha stabilito la nuova sentenza La Suprema Corte ha stabilito che levanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. Ecco perché ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e sentenziato,ripercorrendo i principi già espressi in una sua pronuncia del 2006 inerente ledei ...

Advertising

ezio14199935 : RT @metaanto: La grande piovra - non è la mafia ma la sx- si è messa in moto per distruggere Lega e Fratelli D' Italia. Scandalucci creati… - CeoBru : RT @metaanto: La grande piovra - non è la mafia ma la sx- si è messa in moto per distruggere Lega e Fratelli D' Italia. Scandalucci creati… - Esterin62237737 : RT @metaanto: La grande piovra - non è la mafia ma la sx- si è messa in moto per distruggere Lega e Fratelli D' Italia. Scandalucci creati… - MuredduGiovanni : RT @metaanto: La grande piovra - non è la mafia ma la sx- si è messa in moto per distruggere Lega e Fratelli D' Italia. Scandalucci creati… - Gemma04510476 : RT @metaanto: La grande piovra - non è la mafia ma la sx- si è messa in moto per distruggere Lega e Fratelli D' Italia. Scandalucci creati… -