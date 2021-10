Graffignana | mongolfiera abbatte palo della luce durante l' atterraggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Graffignana mongolfiera

IL GIORNO

(Lodi), 2 ottobre 2021 - Nel Lodigiano, con l'inizio dell'autunno, proseguono i giri insopra le colline trae San Colombano dove, in questo periodo, i colori della natura sono particolarmente suggestivi. In via Fezzi a, però, qualcosa è andato storto ...(Lodi), 2 ottobre 2021 - Nel Lodigiano, con l'inizio dell'autunno, proseguono i giri insopra le colline trae San Colombano dove, in questo periodo, i colori della natura sono particolarmente suggestivi. In via Fezzi a, però, qualcosa è andato storto ...Graffignana (Lodi), 2 ottobre 2021 - Nel Lodigiano, con l'inizio dell'autunno, proseguono i giri in mongolfiera sopra le colline tra Graffignana e San Colombano dove, in questo periodo, i colori della ...