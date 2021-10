Clima, a Milano un’altra bella boccata d’ossigeno (Di sabato 2 ottobre 2021) Milano ha fatto il bis, dopo la partecipatissima marcia di venerdì mattina anche ieri in piazza a protestare per la giustizia Climatica c’erano almeno 15 mila persone. AD APRIRE LA GLOBAL March For Climate Justice alcuni degli studenti e delle studentesse di Fridays For Future che avevano sfilato il giorno prima insieme a Greta Thunberg. Dietro i loro fratelli e le loro sorelle maggiori insieme ai genitori. Era da tempo che i giovani per il Clima chiedevano agli adulti di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 ottobre 2021)ha fatto il bis, dopo la partecipatissima marcia di venerdì mattina anche ieri in piazza a protestare per la giustiziatica c’erano almeno 15 mila persone. AD APRIRE LA GLOBAL March Forte Justice alcuni degli studenti e delle studentesse di Fridays For Future che avevano sfilato il giorno prima insieme a Greta Thunberg. Dietro i loro fratelli e le loro sorelle maggiori insieme ai genitori. Era da tempo che i giovani per ilchiedevano agli adulti di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MediasetTgcom24 : Clima, 50mila in piazza a Milano: Greta balla e batte le mani con 'Bella ciao' #clima - Corriere : Migliaia in marcia a Milano per il clima. «Qui per il pianeta». Greta balla sulle note di Bella ciao - petergomezblog : Clima, migliaia di persone a Milano al corteo di Fridays for future: le immagini dall’alto - trilubiusgrow : RT @Corriere: Cingolani: «Il dibattito sul clima a Milano non è stato bla bla bla. Si è aperto il dialogo con i giovani» - Corriere : Cingolani: «Il dibattito sul clima a Milano non è stato bla bla bla. Si è aperto il dialogo con i giovani» -