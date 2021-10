Bimbo di 18 mesi in overdose da eroina | i genitori | ' L' ha trovata al parco'

Advertising

SardiniaPost : Sono ancora critiche le condizioni del bambino di 18 mesi ricoverato all’ospedale di Sassari per una overdose di er… - zazoomblog : Bimbo di un 18 mesi ricoverato per overdose a Sassari - #Bimbo #ricoverato #overdose #Sassari - statodelsud : Ingerisce eroina, bimbo di 18 mesi gravissimo a Sassari - Pino__Merola : Ingerisce eroina, bimbo di 18 mesi gravissimo a Sassari - zazoomblog : Bimbo di 18 mesi in overdose da eroina i genitori: Lha trovata al parco - #Bimbo #overdose #eroina #genitori: -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi

Rimangono critiche le condizioni del bambino di 18ricoverato per una overdose di eroina. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal ...hanno informato la polizia del ricovero del......D'altra parte sono molto migliorate le attese sull'andamento dell'economia nei prossimi tre...le sostanze tossiche sprigionate dalla vasca è stata fermata per omicidio la madre deldi due ..."Per me è un onore, sono davvero fortunato". Danilo Tolomeo, medico in pensione e volontario del Cisom lo ripete come un mantra. La fortuna per lui è poter aiutare "quei fratelli" venuti dal mare. "No ...Sono ancora critiche le condizioni del bambino di 18 mesi ricoverato all’ospedale di Sassari per una overdose di eroina. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì ...