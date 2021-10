Allegri e il calcio a Bernardeschi: il gesto scaramantico a bordo campo (Di sabato 2 ottobre 2021) Una scenetta diventata in breve virale sui social, quella andata in scena tra Massimiliano Allegri e Federico Bernardeschi . È il primo tempo di Torino - Juve e il match non accenna a sbloccarsi. L'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 ottobre 2021) Una scenetta diventata in breve virale sui social, quella andata in scena tra Massimilianoe Federico. È il primo tempo di Torino - Juve e il match non accenna a sbloccarsi. L'...

Allegri: 'Juve di nuovo squadra! Locatelli ha le giocate da regista' ... è cresciuto molto e non scordiamoci che viene da un calcio diverso con riferimenti sull'uomo e ... Oggi abbiamo chiuso un mese importante e ora prepariamoci al prossimo" , ha concluso Allegri.

Allegri: ''Ritrovato spirito di squadra. Contento di Kean, Locatelli può ancora migliorare" Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria del derby contro il Torino Terzo successo consecutivo in campionato per la Juventus di Max Allegri e prima partita senza gol al passivo, cosa che ...

Torino-Juventus, così Massimiliano Allegri nel post-partita Allegri commenta Torino-Juventus 0-1 "C'è da migliorare il palleggio, nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, nella ripresa loro sono calati e noi ci siamo mossi di più to ...

