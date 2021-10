Volley, Fefé De Giorgi sul sorteggio dei Mondiali 2022: “Canada ostico, Turchia in crescita, Cina da scoprire” (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Italia affronterà Canada, Turchia e Cina nella prima fase a gironi dei Mondiali 2022 di Volley maschile. La nostra Nazionale sarà impegnata a Ekaterinburg (Russia) nella rassegna iridata in programma dal 26 agosto all’11 settembre, l’obiettivo è naturalmente quello di conquistare il primo posto per volare in pompa magna alla seconda fase a gironi. I Campioni d’Europa possono ritenersi soddisfatti del responso offerto dall’urna di Mosca, anche se non bisognerà sottovalutare avversari in grado di creare alcuni grattacapi: il Canada è sempre ostico e la Turchia è in grande crescita. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato il sorteggio attraverso i microfoni federali: “Sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Italia affronterànella prima fase a gironi deidimaschile. La nostra Nazionale sarà impegnata a Ekaterinburg (Russia) nella rassegna iridata in programma dal 26 agosto all’11 settembre, l’obiettivo è naturalmente quello di conquistare il primo posto per volare in pompa magna alla seconda fase a gironi. I Campioni d’Europa possono ritenersi soddisfatti del responso offerto dall’urna di Mosca, anche se non bisognerà sottovalutare avversari in grado di creare alcuni grattacapi: ilè sempree laè in grande. Il CTDeha analizzato ilattraverso i microfoni federali: “Sono ...

Advertising

Frat_Olimpica : STUPENDO FEFE' ??! Le parole di Fefè De Giorgi incarnano perfettamente l'amore per la nostra nazione, il nostro spor… - mariocanfora : Nel breve discorso di Fefè #degiorgi a #Mattarella tutta la personalità, la passione e l’intelligenza di uno sporti… - skillll08752701 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 24.9.2021 Un anno straordinario per lo sport italiano tra Olimpiadi, Paraolimpiadi ed Europei, c… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 24.9.2021 Un anno straordinario per lo sport italiano tra Olimpiadi, Paraolimpiadi ed Europei… - ailinon80 : RT @Gazzetta_it: I Fenomeni promuovono gli azzurri di Fefè: “Ci siamo rivisti in quest’Italia” #volley -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Fefé Volley, sorteggio Mondiali Russia 2022: Italia nella Pool E insieme a Canada, Turchia e Cina All'Irina Viner - Usmanova Gymnastics Palace di Mosca sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2022 , che si terranno in sei località della Russia . L'Italia di Fefé De Giorgi, che arriva alla rassegna iridata da Campione d'Europa, è stata inserita nel gruppo E insieme a Canada, Turchia e Cina, le quali si incontreranno presso la città di Yekaterinburg. I ...

Non solo sport. Anche nel Polo, Europeo a noi e non ad Albione. Calcio, tra Campionato e Coppe. L' Italvolley allestito in quattro e quattr'otto dal Fefè s'è incoronato campione d' Europa , proprio come le ragazze, dimostrando una volta di più che il regno del volley sta da noi e non ...

Dove vedere Islanda-Macedonia del Nord | streaming gratis e diretta tv Mediaset? Zazoom Blog All'Irina Viner - Usmanova Gymnastics Palace di Mosca sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2022 , che si terranno in sei località della Russia . L'Italia diDe Giorgi, che arriva alla rassegna iridata da Campione d'Europa, è stata inserita nel gruppo E insieme a Canada, Turchia e Cina, le quali si incontreranno presso la città di Yekaterinburg. I ...L' Italvolley allestito in quattro e quattr'otto dal Fefè s'è incoronato campione d' Europa , proprio come le ragazze, dimostrando una volta di più che il regno delsta da noi e non ...