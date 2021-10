Via Tiburtina, tragedia in un kebab: cliente ubriaco muore dopo pugno (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Questa mattina, verso le 7 circa, un uomo, italiano di 58 anni, è entrato in un negozio di kebab su via Tiburtina all’altezza del civico 90 a Roma e, visibilmente ubriaco, almeno secondo alcune testimonianze, ha iniziato a molestare la clientela. A quel punto il figlio del titolare, un 18enne di origini egiziane, per cacciarlo fuori dal locale gli ha sferrato un pugno talmente forte da far cadere all’indietro l’uomo, che ha sbattuto la testa sul pavimento. I soccorsi sono stati immediati. Il personale del 118 ha portato il 58enne, già in gravi condizioni, al policlinico Umberto I, dove l’uomo è morto poco dopo. Il 18enne è stato arrestato e portato in Commissariato. In giornata sarà ascoltato dagli investigatori e dal magistrato di turno. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Questa mattina, verso le 7 circa, un uomo, italiano di 58 anni, è entrato in un negozio disu viaall’altezza del civico 90 a Roma e, visibilmente, almeno secondo alcune testimonianze, ha iniziato a molestare lala. A quel punto il figlio del titolare, un 18enne di origini egiziane, per cacciarlo fuori dal locale gli ha sferrato untalmente forte da far cadere all’indietro l’uomo, che ha sbattuto la testa sul pavimento. I soccorsi sono stati immediati. Il personale del 118 ha portato il 58enne, già in gravi condizioni, al policlinico Umberto I, dove l’uomo è morto poco. Il 18enne è stato arrestato e portato in Commissariato. In giornata sarà ascoltato dagli investigatori e dal magistrato di turno. (Agenzia Dire)

