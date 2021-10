Traffico Roma del 01-10-2021 ore 08 | 00

(Di venerdì 1 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda da Labaro sulla Flaminia pered anche per i lavori all’altezza del raccordo in direzione del centro forti rallentamenti anche sulla carreggiata esterna del raccordo aNord si rallenta anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe rallentamenti sono segnalati poi sul percorso Urbano della A24 dal raccordo a Viale Palmiro Togliatti e da Portonaccio a la tangenziale rallentamenti po’ in tangenziale all’altezza della Salaria verso Trionfale Code in entrata asulla diramazione diSud difficoltà di immissione sul raccordo dove si rallenta in carreggiata interna tra Casine è doppia e sulla carreggiata esterna invece tra Prenestina ...

Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo.

Qualche elemento in più lo si trova sul portale open data del comune di, dove addirittura è ... alle fermate e alle zone alimitato. In questo caso, i dati sono forniti con licenza CC - ...Biagio saranno chiuse alcon divieto di sosta e rimozione forzata; sui percorsi interessati dalla manifestazione ( via, via Novara, via Monviso, via Leopardi, Corso Italia e SS11) verrà ...STRADE DEL PERCORSO DI GARA PERCORRIBILI DAI RESIDENTI. viale Lombardia (corsia di marcia destra con senso di marcia da via S. Geminiano a via Canneti/viale Piemonte) – via S. G ...Chi vive a Roma si preoccupa di trasporti, manutenzione delle strade e ambiente. InfoData ha provato a capire se ci siano open data su questi temi ...