Spalletti polemico | Perché lo Spartak dice che è stato sottovalutato?

Advertising

Torrenapoli1 : @MarcoDiMaro no, il mio tweet era polemico, non di ordine tattico, nel senso che Spalletti qualcosa in più sa -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti polemico

Il tecnico del Napoli, Luciano, risponde in conferenza stampa a chi sostiene che la sua squadra abbia sottovalutato lo Spartak MoscaLA POLEMICA - Sinisa Mihajlovicnei confronti dell'arbitro Fourneau, non ci sta il tecnico ...30, in caso di vittoria saranno 15 i punti in classifica: 'inventa l'attacco totale. ...Sembra tutto indirizzato, ma l’intervento folle di Mario Rui con rosso allegato cambia tutto. Il Napoli crolla in casa contro lo Spartak Mosca. La squadra di Rui Vitoria prende in mano la partita e ne ...Lo Spartak Mosca prende coraggio e inizia a macinare gioco, con gli azzurri che tentano di ripartire in contropiede. A pochi minuti dalla fine del primo tempo Spalletti ha sostituito un po' a sorpresa ...