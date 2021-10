Roma, entra nel locale ubriaco e molesta i clienti: il figlio 18enne del titolare lo colpisce con un pugno e muore (Di venerdì 1 ottobre 2021) ubriaco entra in un bar e molesta i clienti , il figlio del titolare lo colpisce con un pugno e muore. L'uomo è caduto a terra , sbattendo la testa, ed è stato subito portato in ospedale, dove è ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021)in un bar e, ildellocon un. L'uomo è caduto a terra , sbattendo la testa, ed è stato subito portato in ospedale, dove è ...

Advertising

alessandro_cant : @aleblueskyeyes @virginiaraggi Cosa c'entra posso parlare solo se vivo a Roma. Premesso che ci sono città messe mol… - infoitinterno : Cliente ubriaco entra nel negozio, 18enne figlio del titolare lo prende a pugni e lo uccide: choc a Roma - ilmessaggeroit : Cliente ubriaco entra nel negozio, 18enne figlio del titolare lo prende a pugni e lo uccide: choc a Roma - CarloneDaniela : RT @mario24361: #Calenda recluta dal capoluogo siciliano «saranno venerdì alle 18 in piazza del popolo, a Roma, per sostenere Calenda alla… - divorex82 : RT @mario24361: #Calenda recluta dal capoluogo siciliano «saranno venerdì alle 18 in piazza del popolo, a Roma, per sostenere Calenda alla… -