(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono resi protagonisti di un episodio particolarmente violento ai danni di un commerciante che si era rifiutato di pagare il pizzo, i fratelli Mariano e Alvino Frizziero, 41 e 38 anni, ieri sottoposti a fermo – emesso dalla DDA di Napoli – dagli agentiSquadra Mobile e del Commissariato di San Paolo di Napoli. I due, secondo quanto accertato dagli inquirenti, appena qualche giorno fa (il 28 settembre scorso) hannola loro vittima ‘reticente’frequentato dalla– in presenza di molti testimoni tra i quali i suoi familiari – per poi picchiarla condinel suoper costringerlo a pagare. I due fermati sono ritenuti appartenenti al gruppo camorristico ...

Advertising

anteprima24 : ** #Negoziante aggredito davanti all'asilo della figlia, poi preso a colpi di casco nel negozio: 2 fermi **… -

Ultime Notizie dalla rete : Negoziante aggredito

anteprima24.it

Gli stranieri, regolari sul territorio nazionale, hannoverbalmente il titolare del negozio perché ritenevano che lo stesso avesse sollecitato in precedenza dei controlli di polizia in zona ...A Roma unviene preso a calci e pugni davanti ai figli per aver detto a dei clienti di indossare la ... Per ritorsione hanno atteso all'uscita il titolare e lo hanno, picchiandolo e ...(ANSA) – NAPOLI, 01 OTT – Si sono resi protagonisti di un episodio particolarmente violento ai danni di un commerciante che si era rifiutato di pagare il pizzo, i fratelli Mariano e Alvino Frizziero, ...Si sono resi protagonisti di un episodio particolarmente violento ai danni di un commerciante che si era rifiutato di pagare il pizzo, i fratelli Mariano e Alvino Frizziero, 41 e 38 anni, ieri sottopo ...