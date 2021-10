Matteo Messina Denaro, il volto del boss in un video del 2009: le ultime immagini del latitante (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono in atto diverse perquisizioni in zone della Sicilia dove la polizia cerca tracce del latitante Matteo Messina Denaro, boss numero uno di Cosa Nostra. Al momento, i controlli sono stati disposti per persone ritenute sospettate di aiutare il boss e di persone considerate vicine alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. Intanto, è stato diffuso un video con le ultime immagini del volto di Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro: perquisizioni in Sicilia per trovare il boss di Cosa Nostra 150 agenti circa stanno cercando tracce di Matteo Messina ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono in atto diverse perquisizioni in zone della Sicilia dove la polizia cerca tracce delnumero uno di Cosa Nostra. Al momento, i controlli sono stati disposti per persone ritenute sospettate di aiutare ile di persone considerate vicine alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. Intanto, è stato diffuso uncon ledeldi: perquisizioni in Sicilia per trovare ildi Cosa Nostra 150 agenti circa stanno cercando tracce di...

