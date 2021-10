Lukaku, la scelta dell’ex re di Milano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ripercorriamo la scelta fatta ad Agosto da Romelu Lukaku, abbandonare l’Inter per confermarsi nel Chelsea. L’ex re disposto a rischiare tutto Meno di due mesi fa era il re di Milano, il giocatore al centro di un progetto, di un’identità di club, sicuramente il giocatore più rappresentativo della squadra. Bastava che si dicesse il suo nome, per pensare alla stagione incredibile fatta dall’Inter, nella quale Lukaku e Conte sono stati i primi artefici. Ad Agosto, nominare i nerazzurri faceva subito pensare al suo frontman, come in una band del momento, ad esempio Adam Levine con i Maroon5 per dirne una. Il 12 Agosto però, il capitano senza fascia dell’Inter ha definitivamente lasciato la barca. Il motivo a detta sua è quello di conquistare la stessa gloria avuta in Italia anche a Londra. In quel Chelsea che ha ... Leggi su zon (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ripercorriamo lafatta ad Agosto da Romelu, abbandonare l’Inter per confermarsi nel Chelsea. L’ex re disposto a rischiare tutto Meno di due mesi fa era il re di, il giocatore al centro di un progetto, di un’identità di club, sicuramente il giocatore più rappresentativo della squadra. Bastava che si dicesse il suo nome, per pensare alla stagione incredibile fatta dall’Inter, nella qualee Conte sono stati i primi artefici. Ad Agosto, nominare i nerazzurri faceva subito pensare al suo frontman, come in una band del momento, ad esempio Adam Levine con i Maroon5 per dirne una. Il 12 Agosto però, il capitano senza fascia dell’Inter ha definitivamente lasciato la barca. Il motivo a detta sua è quello di conquistare la stessa gloria avuta in Italia anche a Londra. In quel Chelsea che ha ...

Advertising

Cosma74 : @KurtBrandl @GBorzillo Lo escludo nella maniera più assoluta. Se se ne andranno sarà come per Lukaku. Per scelta loro. - CMaur31 : @Maicuntent1986 D’altronde anche la cessione di Lukaku è stata una scelta, non erano costretti... ?? - D1975G : @pisto_gol @Luca_Ntr @ferrofava99 @PrimeVideoIT Maurizio già il fatto che se ne parli significa che la scelta dal p… - mainsport_it : RT @it_mainsport: Anche se indirettamente,penso che molti tifosi dell'#Inter hanno seguito la partita #JuventusChelsea . Adesso che è pass… - fabio_montaguti : @clape87 @alexfrosio Io penso che contro Lukaku e Havertz difendere in pochi metri anziché in campo aperto sia una… -