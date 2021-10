LIVE – Daniele Scardina vs Jurgen Doberstein, Intercontinentale WBO Supermedi (DIRETTA) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Daniele Scardina insegue la ventesima vittoria in carriera e di fronte avrà il 32enne tedesco Jurgen Doberstein nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano. Nell’incontro principale della Boxing Night c’è il match per il titolo Intercontinentale WBO e l’italiano, ancora imbattuto, insegue un successo che avvicinerebbe il sogno della sfida mondiale. L’evento con l’intero sottoclou inizierà alle 19:00 di stasera, venerdì 1 ottobre mentre il combattimento di Scardina è in programma non prima delle 22:30. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle 19:00 per seguire anche gli altri incontri (spicca Patera-Boschiero). Diciannove vittorie, quindici prima del limite e zero sconfitte ma con un’asticella che si alza sempre ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021)insegue la ventesima vittoria in carriera e di fronte avrà il 32enne tedesconella cornice dell’Allianz Cloud di Milano. Nell’incontro principale della Boxing Night c’è il match per il titoloWBO e l’italiano, ancora imbattuto, insegue un successo che avvicinerebbe il sogno della sfida mondiale. L’evento con l’intero sottoclou inizierà alle 19:00 di stasera, venerdì 1 ottobre mentre il combattimento diè in programma non prima delle 22:30. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle 19:00 per seguire anche gli altri incontri (spicca Patera-Boschiero). Diciannove vittorie, quindici prima del limite e zero sconfitte ma con un’asticella che si alza sempre ...

