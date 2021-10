“Le devono licenziare”, richiesta choc in diretta a Storie Italiane (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parte l’ondata di indignazione social: , ma qualcuno le difende. (screenshot video)Torna il dibattito nell’opinione pubblica rispetto ad alcune vicende che riguardano bambini che hanno a che fare con episodi di violenza ai propri danni, perpetrati da loro maestre. L’ultimo caso denunciato un paio di settimane fa è avvenuto a Monza e adesso si torna a parlare del tema, anche perché se ne occupa la trasmissione ‘Storie Italiane’, che appunto non è nuova nell’affrontare tematiche che toccano la sensibilità degli italiani. Leggi anche –> Giulio Tassoni, chi è il marito imprenditore di Eleonora Daniele “Maestre accusate di maltrattamenti: mai più in classe?”, questo il tema intorno al quale ruota buona parte della puntata del primo ottobre del programma condotto da Eleonora Daniele e che va in onda su Raiuno. Il caso di Monza riguarda ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parte l’ondata di indignazione social: , ma qualcuno le difende. (screenshot video)Torna il dibattito nell’opinione pubblica rispetto ad alcune vicende che riguardano bambini che hanno a che fare con episodi di violenza ai propri danni, perpetrati da loro maestre. L’ultimo caso denunciato un paio di settimane fa è avvenuto a Monza e adesso si torna a parlare del tema, anche perché se ne occupa la trasmissione ‘’, che appunto non è nuova nell’affrontare tematiche che toccano la sensibilità degli italiani. Leggi anche –> Giulio Tassoni, chi è il marito imprenditore di Eleonora Daniele “Maestre accusate di maltrattamenti: mai più in classe?”, questo il tema intorno al quale ruota buona parte della puntata del primo ottobre del programma condotto da Eleonora Daniele e che va in onda su Raiuno. Il caso di Monza riguarda ...

ary_morgana : RT @CaraNelleVigne: Ma pensate un mondo dove ci si può licenziare da un momento all’altro perché il mercato del lavoro non è al collasso e… - Luca190499 : RT @CaraNelleVigne: Ma pensate un mondo dove ci si può licenziare da un momento all’altro perché il mercato del lavoro non è al collasso e… - Guendalina_Meli : la devono licenziare! cosa non vi e' chiaro sul fatto che terrorizzi i bambini? #storieitaliane - Gengyz : RT @CaraNelleVigne: Ma pensate un mondo dove ci si può licenziare da un momento all’altro perché il mercato del lavoro non è al collasso e… - travelsere : RT @CaraNelleVigne: Ma pensate un mondo dove ci si può licenziare da un momento all’altro perché il mercato del lavoro non è al collasso e… -

