La riforma del catasto non è una stangata

Si scrive "riforma del catasto", si legge "vediamo-se-la-politica-cambia-davvero-o-se-vuole-rimanere-agli-slogan-tra-curve-ultrà". Sull'ipotesi di aggiornamento delle rendite catastali – ferme ai valori del 1978 per i terreni e al 1988 per i fabbricati – si è infatti scatenata una caciara degna delle peggiori occasioni. Gli ingredienti ci sono tutti: coloro che spacciano il loro piccolo interesse particolare per generale, giornalisti ansiosi di sparare il titolo a effetto per vedere di nascosto l'effetto che fa, partiti capaci solo di andare a rimorchio dello slogan più accattivante. Una premessa è d'obbligo. Chi scrive è genuinamente convinto che il catasto non occupi nessuna delle prime dieci priorità nella riforma del fisco italiano. Non perché il tema non sia di per sé importante, ma perché il sistema fiscale ...

