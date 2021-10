I farmaci anti Covid più promettenti | quali sono e quando arriveranno

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 1 ottobre 2021) I vaccini non saranno l’unica arma in grado di sconfiggere il. Sembrerà strano dirlo, e forse pure un po’ scontato, ma accanto ai nomi in codice dei vari composti sviluppati da Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson e Moderna, troviamo una lista sempre più lunga dicure che, in tempi non lontanissimi, potranno essere utilizzate InsideOver.