Facebook sotto torchio per le accuse di danneggiare le adolescenti (Di venerdì 1 ottobre 2021) La portavoce del social network Antigone Davis ha replicato alle accuse lanciate dal Wall Street Journal in una seduta al convocata al Congresso ... Leggi su today (Di venerdì 1 ottobre 2021) La portavoce del social network Antigone Davis ha replicato allelanciate dal Wall Street Journal in una seduta al convocata al Congresso ...

Advertising

ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Facebook sotto torchio a Congresso Usa sui danni a teenager. Ma Il social replica che le piattaforme sono sicure e aiutan… - TyburnMartyrs : RT @infoANS_IT: Italia - La Fondazione Opera Don Bosco onlus lancia anche quest'anno la mostra fotografica per celebrare la forza del sorri… - mgsle : RT Italia - La Fondazione Opera Don Bosco onlus lancia anche quest'anno la mostra fotografica per celebrare la forz… - infoANS_IT : Italia - La Fondazione Opera Don Bosco onlus lancia anche quest'anno la mostra fotografica per celebrare la forza d… - Roberto_Rosoni : RT @Monicanpl: Grazie a @fanpage per questo servizio, solidarietà a @PBerizzi costretto a vivere sotto scorta. -