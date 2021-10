Dramma Zamparini | è morto a Londra il figlio 23enne

(Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - Tragedia in famiglia per l'ex patron del Palermo, Maurizio: ilArmando di 23 anni è stato trovatonell'appartamento in cui viveva a, nell'esclusivo quartiere Mayfair. Il giovane risiedeva da anni in Inghilterra, dove si era laureato, e divideva l'appartamento con un socio in affari. E' stata la governante a scoprire il corpo senza vita. Il più piccolo dei cinque figli 'Armandino' era il più piccolo dei cinque figli dell'80enne imprenditore friulano, l'unico avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. I due coniugi sono immediatamente partiti perdopo aver appreso la notizia, giovedì mattina, ad Aiello del Friuli.viene da un periodo complicato a causa dell'inchiesta giudiziaria sulla compravendita del marchio e il fallimento del ...

Un vero e proprio dramma quello che ha colpito la famiglia di Maurizio Zamparini. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato trovato senza vita il figlio Armando, 23enne residente da qualche tempo a Londra. Sono attesi ... Giungono novità sulla morte del figlio di Maurizio Zamparini, scomparso a 23 anni a Londra. Nuove ipotesi sul dramma avvolto nel mistero ...