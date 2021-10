Da Raf Simons a Chloé: le sfilate alla “Paris Fashion Week” continuano (Di venerdì 1 ottobre 2021) La settimana della moda parigina durerà fino a martedì 5 ottobre, motivo per cui ogni giorno la città più glamour d’Europa si colorerà delle sfumature del Fashion system. A chiudere il mese di settembre ci ha pensato Chloé, con una sfilata che strizza l’occhio alla moda sostenibile per la tutela del pianeta. In riva alla Senna, la collezione Primavera/Estate 2022 presentata alla Paris Fashion Week ha portato in scena l’operato di Gabriela Hearst. Quest’ultima ha raccontato a Vogue US: “Per quanto possa sembrare banale, questa collezione parla d’amore. Riguarda davvero l’amore per tante cose: l’amore per l’artigianato, per l’amicizia, per gli altri esseri umani“. Paris Fashion Week: da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 1 ottobre 2021) La settimana della moda parigina durerà fino a martedì 5 ottobre, motivo per cui ogni giorno la città più glamour d’Europa si colorerà delle sfumature delsystem. A chiudere il mese di settembre ci ha pensato, con una sfilata che strizza l’occhiomoda sostenibile per la tutela del pianeta. In rivaSenna, la collezione Primavera/Estate 2022 presentataha portato in scena l’operato di Gabriela Hearst. Quest’ultima ha raccontato a Vogue US: “Per quanto possa sembrare banale, questa collezione parla d’amore. Riguarda davvero l’amore per tante cose: l’amore per l’artigianato, per l’amicizia, per gli altri esseri umani“.: da ...

Ultime Notizie dalla rete : Raf Simons Paris Fashion Week Primavera - Estate 2022, il calendario delle sfilate Raf Simons, il co - designer di Prada insieme a Miuccia, presenterà invece la sua prima collezione tutta al femminile, mentre Didu è il brand genderless con sede a Shanghai che entra per la prima ...

MFW pe 2022: Prada Raf Simons, che ha collaborato con Miuccia Prada, ha spiegato di non aver voluto puntare sul concetto del mondo sempre più piccolo " anche perché la pandemia al contrario lo ha reso di colpo più ...

Future romance by Raf Simons - MFFashion.com MF Fashion Future romance by Raf Simons Lo stilista dipinge i giovani di oggi, paladini della resilienza. Anime ribelli che optano per un guardaroba dove tutto è sovradimensionato. Dalle giacche alle camicie fino ai pull stretti sui gomiti ...

PFW: La techno parade di Raf Simons Il ballatoio del Palais Brongniart diventa la passerella di una techno parade. Protagonisti sono i giovani immaginati da Raf Simons per la ...

