Cose da vedere (e sentire)/5: La mostra "Amazônia" di Salgado al Maxxi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ci sono mille ragioni per amare il grande fotografo Sebastião Salgado, di cui oggi il Maxxi di Roma inaugura meritoriamente la mostra "Amazônia", con oltre 200 opere accompagnate dai suoni e dai rumori della foresta amazzonica: una sintesi geniale di immagini e sonorità. Intanto, ragione fondamentale, la meraviglia estetica, la qualità singolare delle sue fotografie collaudata e affinata in decenni di realizzazioni artistiche, certo. Ma poi la tenacia, il metterci un sacco di tempo, un tempo senza limite, per centrare il suo bersaglio conoscitivo, contro la frettolosità. E poi la determinazione e la curiosità di battere sentieri nascosti, non illuminati dal demone dell'istantaneità mediatica. E poi la gerarchia mentale che coglie ciò che è importante, anche se apparentemente marginale, sottraendolo alla gabbia del ...

