CORRIERE – Rinnovo Insigne | De Laurentiis offre un quinquennale | Ecco le cifre

(Di venerdì 1 ottobre 2021), ilsempre più vicino. Deha rotto gli indugi e lavora per per proseguire il rapporto con il capitano del Napoli. Si va verso la fumata bianca.: FUMATA BIANCA IN ARRIVO? Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, e Aurelio De, hanno pranzato insieme. L’argomento centrale dell’incontro era ildel capitano del Napoli che, dopo l’inizio di stagione scoppiettante degli azzurri, vede il suo futuro un po’ più partenopeo rispetto all’estate. Spunta la possibilità di trovare un’intesa per ilgià settimana prossima mettendo nero su bianco a Roma presso la sede della Filmauro. Il presidente del Napoli è pronto ad offrire un. La strada sembra ...

Una vera 'pacchia' per lo stomaco e il fegato! Lunedì scorso, e per ildel Consiglio ... La notizia fu pubblicata daldella Sera, prima che ne fosse a conoscenza l'interessato, e tutto ...Proseguiremo con la riorganizzazione del servizio e ildella flotta Atac in chiave elettrica: abbiamo comprato 900 bus, io ne comprerò altri 1500 nel prossimo quinquennio. Come intende ...Notizie sul calcio Napoli e il calciomercato. Tutte le news sulla Ssc Napoli e la cultura napoletana. Una squadra una città e la sua storia.Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport c’è un momento esatto in cui la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic subisce una brusca frenata. Siamo in tempi ...