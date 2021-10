Ciclismo, Wout van Aert contro Remco Evenepoel: “Non doveva attaccare. Ha parlato più in TV che nel bus” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un Mondiale di Ciclismo da ricordare per il Belgio, non solo in chiave positiva, visto lo spettacolo di pubblico presente. In testa rimarrà sempre l’occasione sprecata dalla Nazionale di casa nella prova in linea. Partiti con i favori del pronostico, con una tattica scriteriata hanno perso le redini della gara e non sono riusciti a contrastare un fenomenale Julian Alaphilippe. La polemica non si è ancora placata, anzi, siamo solamente all’inizio. A livello mediatico in tanti hanno parlato della cattiva gestione di Remco Evenepoel che ha parlato della propria possibilità di poter vincere, ma costretto a lavorare per la squadra. È arrivata la pronta risposta di Wout van Aert, capitano e grande favorito domenica scorsa: “Non era previsto che Remco ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un Mondiale dida ricordare per il Belgio, non solo in chiave positiva, visto lo spettacolo di pubblico presente. In testa rimarrà sempre l’occasione sprecata dalla Nazionale di casa nella prova in linea. Partiti con i favori del pronostico, con una tattica scriteriata hanno perso le redini della gara e non sono riusciti a contrastare un fenomenale Julian Alaphilippe. La polemica non si è ancora placata, anzi, siamo solamente all’inizio. A livello mediatico in tanti hannodella cattiva gestione diche hadella propria possibilità di poter vincere, ma costretto a lavorare per la squadra. È arrivata la pronta risposta divan, capitano e grande favorito domenica scorsa: “Non era previsto che...

Advertising

Acquis_view : Io sarei veramente curioso di sapere cosa esattamente sia successo tra Wout e Remco ma tutto questo drama avviene i… - infoitsport : Mondiali ciclismo, Julian Alaphilippe: 'Wout Van Aert non sarà l'unico corridore da marcare domani' - infoitsport : Mondiali ciclismo 2021, Wout van Aert: 'Alaphilippe il più forte, le mie gambe non erano buone' - zazoomblog : Mondiali ciclismo Julian Alaphilippe: “Wout Van Aert non sarà l’unico corridore da marcare domani” - #Mondiali… - STnews365 : Matteo Trentin ci crede: 'Van Aert favorito, ma l'Italia è completa' La punta azzurra per il Mondiale di Leuven ha… -