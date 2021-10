Casaleggio e Di Battista aspettano il flop di Conte. Ecco cosa succederà dopo

Advertising

FrancoBonanno62 : RT @laura_ceruti: Comunque la Bestia è cresciuta alla scuola di Grillo, Cancronesi, Montalcini puttana e pd=piovra ecc ecc Morisi ha impara… - borrillo62 : RT @laura_ceruti: Comunque la Bestia è cresciuta alla scuola di Grillo, Cancronesi, Montalcini puttana e pd=piovra ecc ecc Morisi ha impara… - RobertoLocate14 : RT @laura_ceruti: Comunque la Bestia è cresciuta alla scuola di Grillo, Cancronesi, Montalcini puttana e pd=piovra ecc ecc Morisi ha impara… - CinziaSimone3 : RT @laura_ceruti: Comunque la Bestia è cresciuta alla scuola di Grillo, Cancronesi, Montalcini puttana e pd=piovra ecc ecc Morisi ha impara… - gipipopi : RT @laura_ceruti: Comunque la Bestia è cresciuta alla scuola di Grillo, Cancronesi, Montalcini puttana e pd=piovra ecc ecc Morisi ha impara… -

Ultime Notizie dalla rete : Casaleggio Battista

il Giornale

La mossa diTra i vari dubbi legati alle consultazioni locali spunta però una certezza: in casa M5S c'è grande agitazione. Il timore di un flop elettorale è forte, anche perché ......politica non è stata affatto abbandonata così some continuano i colloqui con Alessandro di...tace e acconsente. News correlate Se a Roma vince Gualtieri il suo seggio Pd sicuro in ...Il presidente di Rousseau è "in attesa sulla riva del fiume" per vedere i risultati del nuovo M5S. Nel frattempo Dibba prepara un tour italiano: c'è aria di sgambetto a Conte?Il presidente di Rousseau è "in attesa sulla riva del fiume" per vedere i risultati del nuovo M5S. Nel frattempo Dibba prepara un tour italiano: c'è aria di sgambetto a Conte?