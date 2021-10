(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver guidato per tre anni il comando provincialeGuardia di Finanza a Salerno il generale Danilo Petrucelli andrà a frequentare un corso di specializzazione a Roma. Al suo posto alla guida delle fiamme gialleil colonnelloDeche, al suo primo incontro per salutare la città e la stampa non si lascia sfuggire un sorriso a chi gli fa notare la strana coincidenza del suo nome che evoca particolari legami alla città di Salerno.come l’architetto catalano che ha ridisegnato il fronte del mare a Salerno e Decome il presidenteRegione, Vincenzo. “Sono pronto a mettermi dalla parte dei cittadini-ha dichiarato il nuovo comandante provincialeGuardia di Finanza-salgo su un ...

Advertising

MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo alla cerimonia di avvicendamento della carica di Direttore Centrale #BILANDIFE che ved… - anteprima24 : ** Cambio al vertice della Gdf: arriva Oriol De Luca (VIDEO) ** - iISud24 : Torre Annunziata, cambio al vertice della polizia municipale #1ottobre #napoli #campania #notizie - news_rimini : Cambio al vertice del gruppo Carabinieri Forestale di Rimini: arriva il Tenente Colonello Cosimo Chiumiento - Rimin… - misteruplay2016 : EA cambio al vertice: il CFO e COO Blake Jorgensen lascerà il publisher la prossima estate -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio vertice

il Resto del Carlino

... a versione Gpl Eco - G con trazione anteriore emanuale a sei velocità e aldella gamma il 1.3 Tce 150 cavalli 2wd conautomatico Edc sei marce. Lo spirito outdoor della Duster ......usando 'Siri' ha meritato la sezione 'tech' del Financial Times in un'analisi suldigitale ... D'altro canto, una nazionale come quella belga - da anni aldel ranking Fifa e imperniata su ...Grandi cambiamenti in arrivo in casa Electronic Arts: il CFO e COO Blake Jorgensen lascerà la compagnia la prossima estate, al suo posto subentrerà Laura Miele.. È in arrivo un importante cambio ai ...Cambio della guardia al vertice dell’Unione dei Comuni e i consiglieri di Fratelli d’Italia accusano «per un evidente “inciucio”» ...