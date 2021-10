Aprilia | 18enne molestata alla fermata del bus | è caccia all’uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ha molestato una giovane ragazzadel bus prima di dileguarsi. E’ successo ieri mattina adlungo la strada che costeggia la Stazione intorno alle 9.00. L’uomo si sarebbe avvicinatogiovane, da poco maggiorenne, per poi toccarla nelle parti intime. La giovane però è riuscita a dare l’rme chiamando i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno dato via alle ricerche per rintracciare l’uomo, ricerche che però hanno avuto esito negativo. Le indagini, ad ogni modo, proseguono e anche attraverso la raccolta di testimonianze (non c’erano invece telecamere, ndr) nonché ovviamente mediante la descrizione fornita dvittima, si cerca rintracciare il molestatore. Intanto oggi la giovane ha formalizzato presso la Caserma dila denuncia ...