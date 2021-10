Allegri | “Il derby sarà complicato Chiellini gioca sicuro”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia delcontro il Torino ha dichiarato: “Affrontiamo un Torino che corre, pressa. Juric sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha trasmesso alla squadra dei concetti su comere che incarnano lo spirito Toro.una partita complicata, bisognerà ribattere colpo su colpo. Sono coloro che han concesso meno occasioni agli avversari. Bisogna stare dentro la partita per 95’. Szczesny eno. Gli altri devo vederli oggi. Qualcuno ieri era più stanco degli altri, ma sono giovani, abbiamo un altro giorno fino a domani alle 18. Vediamo chi sta meglio e avrà più energie andrà in campo”. FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lo ha detto Massimiliano, alla vigilia deldella Mole fra Torino e Juventus, in programma domani alle 18. "Il Torino e' una squadra che corre, pressa: Juric sta facendo un ottimo lavoro ..."Dobbiamo sistemare la classifica: ci dobbiamo dare un altro colpettino - ha detto l'allenatore della Juventus Maxalla vigilia deldella Mole, in programma sabato alle 18 all'Olimpico - . Affrontiamo un Torino che corre, pressa. Juric sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha trasmesso ...ma un altro colpetto possiamo darlo". Così il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, alla vigilia della stracittadina torinese. "Ma - è il monito dell'allenatore della Juventus - sarà una partita di ...Quella che deve dare continuità ai due successi di fila che, appaiati alla vittoria sul Chelsea in Champions, rappresentano il primo filotto di una stagione partita non benissimo. Allegri non dovrebbe ...