Allegri “Derby duro ma c' è da sistemare la classifica”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “E' la stracittadina, torneranno i tifosi allo stadio dopo un anno e mezzo e abbiamo la possibilità dilao comunque di darle un altro ‘colpettinò. Ma il Torino è una squadra che corre, pressa: Juric sta facendo un ottimo lavoro e soprattutto è un allenatore che ha trasmesso alla squadra i concetti di giocare le partite in un certo modo che incarna lo spirito del Toro. Sarà una partita complicata, bisognerà avere pazienza, ribattere colpo su colpo, loro sono la squadra che ha concesso meno occasioni e meno tiri in porta alle altre squadre”. Massimilianoparla così alla vigilia deldella Mole fra Torino e Juventus, in programma domani alle 18. “Formazione? Due giocatori sono sicuri, Szczesny e Chiellini, gli altri devo vederli oggi perchè ieri c'era qualcuno più ...

Vediamo chi sta meglio, chi ha energie per stare in campo' C'è chi era stanco, ma sono giovani, abbiamo avuto il tempo di recuperare. Le parole di Allegri alla conferenza stampa della vigilia del Derby della Mole. Questo il pensiero dell'allenatore della Juventus: 'Per quanto riguarda la formazione, due li ho sicuri il portiere, Sczcesny, e poi Chiellini.