Varriale indagato per stalking, le accuse dell'ex compagna: «Mi perseguita…»

Il giornalista Enrico Varriale indagato per stalking. Le accuse arrivano direttamente dalla ex compagna Enrico Varriale indagato per stalking all'ex compagna. Ecco nel dettaglio quanto riportato dal Corriere della Sera con le accuse all'ex vicedirettore di Rai Sport e la replica del giornalista.

«Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina».

Varriale: «Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse gravissime e del tutto infondate».

