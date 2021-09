Traffico Roma del 30-09-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) LuceverdeDevi trovarti in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e Salaria proseguendo Nomentana Prenestina e da Appiae code sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est a via di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale altre cose da via Tiburtina a via Salaria in direzione dell’Olimpico è proprio allo stadio Olimpico alle 21 l’incontro Europa League Lazio Lokomotiv Mosca consuete modifiche alla circolazione in tutta l’area circostante l’impianto sportivo possibili ...