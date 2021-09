Tokyo Game Show 2021 | i giochi Xbox annunciati alla conferenza Microsoft

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 30 settembre 2021) Anche in quel del Sol Levante,si mostra devastante: ecco tutti iperdurante ilNonostante ilsia la celebrazione definitiva dell’industria videoludica nipponica,intende rafforzare la propria presenza sul territorio nele i(o quantomeno mostrati) perlo hanno dimostrato. Abbiamo riassunto l’intero evento per voi, passando rapidamente in rassegna i vari annunci che abbiamo visto in quest’oretta di materiale. Senza trattenerci oltre, dunque, vi mostriamo come il gigante di giada intende tingere di verde la ...