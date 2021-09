Tagli capelli corti, medi e lunghi: i 15 più belli di Monica Bellucci (Di giovedì 30 settembre 2021) Monica Bellucci festeggia oggi 57 anni e resta un esempio di bellezza senza età da seguire. Soprattutto quando si parla di capelli. L’attrice e modella italiana, madre di Deva Cassel, nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, ama sperimentare. Fedele al suo parrucchiere del cuore, John Nollet (leggete qui la nostra intervista), incontrato sul set del film L’appartamento (1996), Monica Bellucci si cimenta in Tagli dal perimetro e dalla lunghezza sempre diversi. Per questo l’attrice sperimentatrice è un esempio da seguire. Nel corso degli ultimi anni, sulla sua testa sono passati alcuni tra i Tagli più belli e di tendenza. Per questo, nel giorno del suo compleanno, merita approfondire. Monica Bellucci: ... Leggi su amica (Di giovedì 30 settembre 2021)festeggia oggi 57 anni e resta un esempio di bellezza senza età da seguire. Soprattutto quando si parla di. L’attrice e modella italiana, madre di Deva Cassel, nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, ama sperimentare. Fedele al suo parrucchiere del cuore, John Nollet (leggete qui la nostra intervista), incontrato sul set del film L’appartamento (1996),si cimenta indal perimetro e dalla lunghezza sempre diversi. Per questo l’attrice sperimentatrice è un esempio da seguire. Nel corso degli ultimi anni, sulla sua testa sono passati alcuni tra ipiùe di tendenza. Per questo, nel giorno del suo compleanno, merita approfondire.: ...

Advertising

louistvsun : harry se per la prossima tappa non ti tagli i capelli perché si stanno allungando, stessa cosa per i baffi e in più… - 140caratteracci : io:'ora ti spiego la cattiveria: se hai i capelli rossi non importa se te li tagli, quelli rimangono rossi, e non è… - anpanmint : 272-365. domani taglio i capelli e sarà probabilmente una follia ?? sto ancora cercando e valutando tra vari tagli d… - arcaboabjork : Appello a tutti uomini che stanno leggendo questo tweet,fatevi crescere capelli che con quei tagli di merda che vi… - LT38 : RT @vogue_italia: 16 influencer francesi e i loro pazzeschi hairstyle per un taglio a 'basso mantenimento' -