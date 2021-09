Spartak Mosca, Kutepov: "I nostri tifosi sono più caldi di quelli napoletani. Sfrutteremo i nostri punti di forza" (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilya Kutepov, difensore dello Spartak Mosca e della Russia, ha concesso un'intervista al portale d'informazione sportivo Goal, a poche ore dalla seconda partita del girone di Europa League contro il Napoli di Spalletti. Oggi ritroverai Luciano Spalletti da avversario. Che ricordo hai di lui e quali pensi siano i punti di forza e i punti del suo Napoli su cui lo Spartak dovrà puntare per portare a casa il risultato? "Ricordo quando Spalletti era allo Zenit. La caratteristica principale delle sue squadre è la continuità di rendimento. Inoltre, le sue squadre hanno sempre mostrato un calcio di qualità. Il Napoli ha cominciato benissimo la stagione, penso che giocheremo un match molto stimolante ma difficile allo stesso tempo. Spalletti sa quali giocatori schierare in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilya, difensore delloe della Russia, ha concesso un'intervista al portale d'informazione sportivo Goal, a poche ore dalla seconda partita del girone di Europa League contro il Napoli di Spalletti. Oggi ritroverai Luciano Spalletti da avversario. Che ricordo hai di lui e quali pensi siano idie idel suo Napoli su cui lodovrà puntare per portare a casa il risultato? "Ricordo quando Spalletti era allo Zenit. La caratteristica principale delle sue squadre è la continuità di rendimento. Inoltre, le sue squadre hanno sempre mostrato un calcio di qualità. Il Napoli ha cominciato benissimo la stagione, penso che giocheremo un match molto stimolante ma difficile allo stesso tempo. Spalletti sa quali giocatori schierare in ...

