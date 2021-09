Sono state uccise più di 100 persone in uno scontro tra bande in una prigione dell’Ecuador (Di giovedì 30 settembre 2021) Martedì c’è stato un violentissimo scontro tra bande rivali nella prigione di Guayaquil, nell’est dell’Ecuador, in cui Sono state uccise più di cento persone: almeno cinque Sono state trovate decapitate. Ci Sono state delle sparatorie e c’è stato anche un Leggi su ilpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Martedì c’è stato un violentissimotrarivali nelladi Guayaquil, nell’est, in cuipiù di cento: almeno cinquetrovate decapitate. Cidelle sparatorie e c’è stato anche un

Ecuador, scontri tra gang rivali in carcere: 116 morti E' di almeno 116 morti il bilancio degli scontri avvenuti tra gang rivali in un carcere di Guayaquil, in Ecuador. Lo hanno riferito le autorità, secondo cui almeno cinque detenuti sono stati decapitat ...

