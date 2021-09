Sonego-Korda stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp San Diego 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) Lorenzo Sonego sfiderà Sebastian Korda al secondo turno dell’Atp 250 di San Diego 2021, evento di scena sul cemento americano. Il tennista italiano ha superato Basilashvili al debutto e mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada ora l’ostico Korda, reduce dal successo nel derby contro Paul, e protagonista di un’ottima stagione. Non a caso, secondo i bookmakers sarà lui a partire favorito. 1-1 il conto dei precedenti. La sfida andrà in scena nella serata di giovedì 30 settembre, come terzo match a partire dalle ore 20.30. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming su SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Lorenzosfiderà Sebastianal secondo turno dell’Atp 250 di San, evento di scena sul cemento americano. Il tennista italiano ha superato Basilashvili al debutto e mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada ora l’ostico, reduce dal successo nel derby contro Paul, e protagonista di un’ottima stagione. Non a caso, secondo i bookmakers sarà lui a partire favorito. 1-1 il conto dei precedenti. La sfida andrà in scena nella serata di giovedì 30 settembre, come terzo match a partire dalle ore 20.30. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesu SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. IL TABELLONE IL ...

