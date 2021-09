"Se dovessi morire ora...": Marta Flavi-choc, la frase che gela lo studio di Serena Bortone (Di giovedì 30 settembre 2021) Marta Flavi torna a parlare. Stavolta è ospite del programma Oggi è un altro giorno di Silvia Bortone in onda su Rai 1. 2Ne dimostri 20 anni di meno», dice la conduttrice e la Flavi, in studio, appare più bella che mai. Dopo anni di Agenzia matrimoniale, uno dei suoi primi programmi, l'ex moglie di Maurizio Costanzo parla di quel matrimonio. "Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separerei prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine", dice nel corso della lunga intervista. L'ex moglie di Costanzo è scomparsa da tempo dai radar della tv, ad eccezione di qualche sporadica intervista o ospitata. Nessun programma tutto per lei e nessun reality. A metà degli anni Novanta la Flavi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)torna a parlare. Stavolta è ospite del programma Oggi è un altro giorno di Silviain onda su Rai 1. 2Ne dimostri 20 anni di meno», dice la conduttrice e la, in, appare più bella che mai. Dopo anni di Agenzia matrimoniale, uno dei suoi primi programmi, l'ex moglie di Maurizio Costanzo parla di quel matrimonio. "Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separerei prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine", dice nel corso della lunga intervista. L'ex moglie di Costanzo è scomparsa da tempo dai radar della tv, ad eccezione di qualche sporadica intervista o ospitata. Nessun programma tutto per lei e nessun reality. A metà degli anni Novanta la...

Advertising

gerrydacence : @PTiratrice @sonia172505 @Roblor83 Sicuramente non di Covid... E se dovessi morire prima io, vi aspetto alle porte… - issecar : se dovessi morire irl non temete mia madre lo scriverebbe a memi e lei vi informerebbe - leone52641 : RT @ruggierofilann4: SOGNA COME SE DOVESSI VIVERE PER SEMPRE.VIVI COME SE DOVESSI MORIRE OGGI. - kidnuzzo : Ieri vince la juve, poi questo. Se oggi dovessi morire sappiate che sono contento e col sorriso. - mumcallsmelele : non io che corro a fare colazione per prendere una buscofen che sto morendo ma mia sorella ha tutto il pacco con sé… -