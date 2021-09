Romanzi che rievocano il Pci, da visitare come una chiesa sconsacrata (Di giovedì 30 settembre 2021) Non avendo conosciuto il Pci dall’interno, leggo Romanzi che lo rievocano come si visita una chiesa sconsacrata dal soffitto crollato. Nello svelto Ico Gattai, “Rosso di sera” (MdS, 113 pp.), la chiesa è quella provinciale di Pisa e il protagonista è un funzionario di spicco e serietà, Gibbì, tortuosamente tentato dall’amalgama fra il Partito e l’effervescenza già extraparlamentare. Le cose si trascinano fino a che, a metà anni 80, la Fgci riesce a organizzare un concerto del gruppo già di Bob Marley, e Gibbì patrocina la trasgressione. Solo che i giamaicani non suonano se manca l’erba, panico fra i promotori, Gibbì, intransigenza contro ogni droga fatta persona, si rassegna ad acquistare a caro prezzo dal disprezzato spacciatore, oltretutto suo privato rivale, l’urgente pacchetto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Non avendo conosciuto il Pci dall’interno, leggoche losi visita unadal soffitto crollato. Nello svelto Ico Gattai, “Rosso di sera” (MdS, 113 pp.), laè quella provinciale di Pisa e il protagonista è un funzionario di spicco e serietà, Gibbì, tortuosamente tentato dall’amalgama fra il Partito e l’effervescenza già extraparlamentare. Le cose si trascinano fino a che, a metà anni 80, la Fgci riesce a organizzare un concerto del gruppo già di Bob Marley, e Gibbì patrocina la trasgressione. Solo che i giamaicani non suonano se manca l’erba, panico fra i promotori, Gibbì, intransigenza contro ogni droga fatta persona, si rassegna ad acquistare a caro prezzo dal disprezzato spacciatore, oltretutto suo privato rivale, l’urgente pacchetto ...

