Pandora ME, la nuova collezione si ispira all’energia della generazione Z (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è aria di novità in casa Pandora. Il brand danese ha infatti deciso di rompere le regole e lasciarsi trasportare dall’onda dell’energia della generazione Z per rilanciare la collezione Pandora ME. Per farlo si è affidata a un parterre di artisti internazionali come Addison Rae, Charlie XCX, Donte Colley, Beabadoobee e Cecilia Cantarano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è aria di novità in casa Pandora. Il brand danese ha infatti deciso di rompere le regole e lasciarsi trasportare dall’onda dell’energia della generazione Z per rilanciare la collezione Pandora ME. Per farlo si è affidata a un parterre di artisti internazionali come Addison Rae, Charlie XCX, Donte Colley, Beabadoobee e Cecilia Cantarano.

Advertising

megamodo : Pandora è felice di annunciare che i giocatori di tutto il mondo potranno visitare l’isola di Pandora, uno spazio i… - DelloSvapo : Oggi ci svapiamo Baffometto Reserve con la nuova Box GEEKVAPE S100 con l'atomizzatore Pandora. - RisparmioFelice : Acquista 3 gioielli Pandora ME, uno è IN REGALO! - CaproRoco : @EntropicBazaar Ennesimo tentativo di 'democratizzazione' finta, in cui qualcosa è 'di tutti' (distribuita) e quind… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandora nuova La magia del Luna Park nella Roma Anni 60 arriva su Netflix Tutto quello che c'è da sapere su Luna Park, la nuova serie italiana targata Netflix in 6 episodi e ...hanno a che fare con gli intrighi che continuano a venire alla luce ora che il vaso di Pandora è ...

Elezioni. Torino vota per il sindaco e sogna di tornare 'capitale' Le parole dell'ex sindacalista Fiat scoperchiano il vaso di Pandora dell'amministrazione Appendino. ... Inoltre, si avverte nell'amministrazione una nuova mentalità accentratrice: più rispettosa dei ...

La nuova collezione Pandora Me: scegli tre gioielli e uno sarà in regalo Tiscali.it Pandora ME, la nuova collezione si ispira all'energia della generazione Z Il brand danese rompe le regole e si lascia trasportare dall'energia e la creatività della gen Z rilanciando la collezione Pandora ME. Un invito a celebrare il proprio stile, esprimere la propria pers ...

Pandora lancia su Animal Crossing l’isola di pandora Pandora è felice di annunciare che i giocatori di tutto il mondo potranno visitare l’isola di Pandora, uno spazio immersivo su Animal Crossing New Horizons ispirato al lancio della nuova collezione de ...

Tutto quello che c'è da sapere su Luna Park, laserie italiana targata Netflix in 6 episodi e ...hanno a che fare con gli intrighi che continuano a venire alla luce ora che il vaso diè ...Le parole dell'ex sindacalista Fiat scoperchiano il vaso didell'amministrazione Appendino. ... Inoltre, si avverte nell'amministrazione unamentalità accentratrice: più rispettosa dei ...Il brand danese rompe le regole e si lascia trasportare dall'energia e la creatività della gen Z rilanciando la collezione Pandora ME. Un invito a celebrare il proprio stile, esprimere la propria pers ...Pandora è felice di annunciare che i giocatori di tutto il mondo potranno visitare l’isola di Pandora, uno spazio immersivo su Animal Crossing New Horizons ispirato al lancio della nuova collezione de ...