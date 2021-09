Pallone d’oro 2021: data e i possibili favoriti (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo un anno di sospensione causa pandemia, il Pallone d’oro 2021 sarà assegnato il prossimo 29 novembre a Parigi. Lo ha comunicato ufficialmente France Football, il magazine che dal 1956 conferisce il prestigioso riconoscimento al miglior giocatore dell’intera stagione. La lista dei finalisti sarà resa nota l’8 ottobre, ma è possibile già immaginare i papabili. Pallone d’oro 2021: Chi succederà a Lionel Messi? L’ultimo giocatore a vincere l’ambito premio è stato il fantasista argentino nel 2019, mentre la scorsa stagione, pur non essendo stato assegnato, sarebbe finito probabilmente nelle mani di Robert Lewandosky, attaccante del Bayern Monaco, che quest’anno non parte tra i favoriti. Sicuramente rientrerà nella lista dei candidati, come lo stesso Messi e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo un anno di sospensione causa pandemia, ilsarà assegnato il prossimo 29 novembre a Parigi. Lo ha comunicato ufficialmente France Football, il magazine che dal 1956 conferisce il prestigioso riconoscimento al miglior giocatore dell’intera stagione. La lista dei finalisti sarà resa nota l’8 ottobre, ma è possibile già immaginare i papabili.: Chi succederà a Lionel Messi? L’ultimo giocatore a vincere l’ambito premio è stato il fantasista argentino nel 2019, mentre la scorsa stagione, pur non essendo stato assegnato, sarebbe finito probabilmente nelle mani di Robert Lewandosky, attaccante del Bayern Monaco, che quest’anno non parte tra i. Sicuramente rientrerà nella lista dei candidati, come lo stesso Messi e ...

Advertising

DiMarzio : L'annuncio di #FranceFootball: torna il Pallone d'Oro. Il vincitore sarà annunciato il 29 novembre - _Morik92_ : Condivido anche le virgolette di #Evra sul Pallone d'Oro: 'Sarebbe una grande ingiustizia non assegnarlo ad un cent… - RobertoAtzori : @GiovaAlbanese Eh beh. Pare che l'abbiano scippato del pallone d'oro. Almeno un po di solidarietà se la merita. - FabioVaio : RT @DonatoCavallo6: “Chiellini un gradino sotto Scirea ,ma superiore a Nesta Maldini Cannavaro e Baresi,da pallone d’oro” -GB Oliviero (b… - officialsinto : Se non volete dare il Pallone d'oro a #Jorginho datelo a #Lewandoski per la scarpa d'oro, ma non a #Messi. -