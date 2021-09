Nord Corea | Kim chiude al dialogo con Usa e riapre canale con Seul

(Di giovedì 30 settembre 2021) Torna la tensione tra Stati Uniti edel. Le Il leaderno Kim Jong - un respinge l'offerta didi Washington, ritenendo di non aver modificato la sua "politica ostile" nei ...

Torna la tensione tra Stati Uniti edel. Le Il leader nordcoreano Kim Jong - un respinge l'offerta di dialogo di Washington, ritenendo di non aver modificato la sua "politica ostile" nei confronti di Pyongyang, sebbene allo ...... Kishida ha affermato che il Giappone doveva prendere in considerazione la possibilità di sviluppare capacità di attacco missilistico contro potenziali nemici, tra cui Cina edel. Mentre ...Il leader nordcoreano Kim Jong un ha annunciato al ripresa delle linee di comunicazioni con la Corea del Sud a partire dal mese prossimo La Corea del Nord respinge le ripetute offerte di dialogo senza ...Il leader nordcoreano afferma che spetta al Sud decidere che direzione dare alle relazioni tra i due Paesi. La politica Usa continua a essere bollata come ...