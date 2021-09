Milan | caccia al bomber | due nomi sul taccuino!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) In casasi pensa già al mercato e sono due isul taccuino. Lacazette e Belotti sono le due nuove idee per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli che in questo momento sta soffrendo l’assenza di Ibrahimovic. Lacazette, Arsenal, futuro Ci sono dei problemi per Lacazette Lacazette è in scadenza di contratto il prossimo giugno e Paolo Maldini ha proposto un contratto ricco all’attaccante francese. 5 milioni contro la richiesta di Lacazette che è di 9 milioni di euro netti all’anno. Decisamente più facile arrivare al Gallo Belotti. LEGGI ANCHE:, ora Kessie è più lontano: ecco la proposta del PSG! LEGGI ANCHE:, che tegola per Pioli! Domani sarà costretto ad operarsi L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.