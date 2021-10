Matteo Messina Denaro, almeno fino al 2009 viveva ad Agrigento: ecco la sequenza esclusiva trasmessa dal Tg2 (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, nel corso dell’edizione delle 20.30, il Tg2 ha trasmesso in esclusiva un video ‘bollente’ (dal quale sono state tratte diverse foto), e in carico ad uno speciale reparto della Direzione centrale anticrimine della Polizia. A rendere ‘preziosa’ per gli inquirenti questi sequenza, è il protagonista, (suo malgrado) del ‘girato’. Si tratta nientemeno che di Matteo Messina Denaro, il super boss mafioso latitante dal 1993, e ricercato in tutto il mondo. Matteo Messina Denaro ‘immortalato’ ad Agrigento, a bordo di un elegante fuoristrada A fermare in una cassetta – e su carta fotografica – il transito (a bordo di un elegante fuoristrada) del boss in una via di Agrigento, sono state le comuni telecamere di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, nel corso dell’edizione delle 20.30, il Tg2 ha trasmesso inun video ‘bollente’ (dal quale sono state tratte diverse foto), e in carico ad uno speciale reparto della Direzione centrale anticrimine della Polizia. A rendere ‘preziosa’ per gli inquirenti questi, è il protagonista, (suo malgrado) del ‘girato’. Si tratta nientemeno che di, il super boss mafioso latitante dal 1993, e ricercato in tutto il mondo.‘immortalato’ ad, a bordo di un elegante fuoristrada A fermare in una cassetta – e su carta fotografica – il transito (a bordo di un elegante fuoristrada) del boss in una via di, sono state le comuni telecamere di ...

