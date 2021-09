L'allattamento in pillole (Di giovedì 30 settembre 2021) La settimana mondiale dell'allattamento materno parte da domani e per l'occasione l'Asl nord ovest ha realizzato delle "pillole audio" con i consigli di ostetriche, pediatri e genitori già disponibili ... Leggi su gazzettadilivorno (Di giovedì 30 settembre 2021) La settimana mondiale dell'materno parte da domani e per l'occasione l'Asl nord ovest ha realizzato delle "audio" con i consigli di ostetriche, pediatri e genitori già disponibili ...

Advertising

QuiNewsPisa : L'allattamento in pillole - uslnordovest : #SettimanaAllattamentoSeno, i consigli in “pillole audio” dell’Azienda USL Toscana nord ovest sbarcano su #Spotify… - Daniele24849311 : RT @DanielaBottare2: Non ci stanno più, esercizi e pillole le fanno scoppiare di salute Domani metto quelli da allattamento, hanno lo sport… -